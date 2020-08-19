إسطنبول / مثنى الأحمد / الخليج 365 أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الأربعاء، موعد انطلاق دور المجموعات للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022". وأكد الاتحاد الإفريقي، في بيان، أن دور المجموعات الخاص بالتصفيات المونديالية سينطلق مايو/ أيار 2021. Advertisements كما كشف عن مواعيد الجولات المؤجلة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، والتي تبقى منها أربع جولات. وأعلن أن عجلة تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، ستعود للدوران في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم. وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن رئيس "كاف" أحمد أحمد إرجاء نهائيات كأس الأمم الإفريقية عاما واحدا، بسبب تبعات فيروس كورونا، لتنطلق في يناير/ كانون الثاني 2022.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كاف" يكشف عن مواعيد تصفيات مونديال "قطر 2022" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.