العراق: نسعى لعلاقات جيدة مع الجوار دون تدخل في شؤوننا

بغداد / علي جواد

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأربعاء، أن بلاده تريد إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار دون تدخل في شؤونها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بواشنطن، عقب انتهاء الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

وقال حسين: "نريد علاقات جيدة مع دول الجوار مع عدم التدخل في شؤوننا".

وأكد أن "الولايات المتحدة حليف قوي للعراق، وسنواصل تعزيز هذا التحالف وحمايته".

وشدد على ضرورة استمرار الحوار الاستراتيجي لتعزيز العمل في مجال الطاقة.

وقال إن الولايات المتحدة والعراق في "خندق واحد" لمحاربة تنظيم "داعش‎" الإرهابي.

ولفت حسين، إلى أنه سيتم اليوم توقيع مذكرات تفاهم مع واشنطن في المجالات الصحية والأمنية.

كما أفاد أيضا بأن بلاده ستوقع اتفاقا مع شركة "شيفرون" الأمريكية للتنقيبات النفطية.

من جهته، قال بومبيو إن واشنطن "لن تركز على الملف العسكري في الحوار الذي تجريه مع العراق".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ملتزمة بتقديم الدعم للعراق".

وأضاف: "وعدنا بتقديم مساعدة للعراق قدرها 200 مليون دولار".

وجدد دعم واشنطن للحكومة العراقية بإجراء الانتخابات المبكرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، بدأت الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة في واشنطن، بحضور وزيري خارجية البلدين.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وصل صباح اليوم إلى واشنطن في إطار زيارة رسمية معلنة مسبقا.

وتعد هذه أول زيارة للكاظمي إلى الولايات المتحدة منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو/ أيار الماضي.

وعقد الطرفان الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي في يونيو/ حزيران الماضي.

واتفقا على خفض عديد القوات الأمريكية في العراق، لكن دون تحديد أعداد أو جداول زمنية.

وسبق أن وقع البلدان اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2008، التي مهدت لخروج القوات الأمريكية من العراق بشكل كامل أواخر 2011.

وتنظم الاتفاقية العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

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