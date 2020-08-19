المرور يكشف آلية تصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات خليجية

كشفت الإدارة العامة للمرور آلية تصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات خليجية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمرور بالمنطقة الشرقية، العقيد منصور الشكرة، أن حملة التصحيح بدأت منذ يناير الماضي، وتم توجيه أصحاب المركبات بالتوجه للإدارات الرسمية للمرور الرئيسية في كافة المناطق لتوفيق الأوضاع.

وبين أن هناك لجنة مشكلة لتوفيق أوضاع المركبات التي ينطبق عليها نظاما الجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، من خلال تحويل لوحاتها إلى سعودية.

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وأشار إلى أن المركبات التي لا تنطبق عليها المواصفات من حيث الموديل وبطاقة كفاءة الطاقة يُخير صاحبها بين إسقاط اللوحات والتشليح، أو إخراجها من المملكة.

وأكد أن التصحيح يشمل المركبات التي أمضت أكثر من 6 أشهر داخل المملكة، وتم منح أصحابها مهلة 3 أشهر، وتم تمديدها لمدة مماثلة نظراً لظروف كورونا.

وقال إنه في ظل استمرار إغلاق المنافذ يتم أخذ تعهد على أصحاب المركبات بعدم استخدامها، وإخراجها خلال 10 أيام من فتح المنافذ.