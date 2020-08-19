قرّرت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي كانت مقررة في الكويت خلال شهر ديسمبر 2020 لتقام في مارس 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبعث أمين السر العام في اللجنة الأولمبية الكويتية، حسين المسلم، بكتاب إلى رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في مجلس التعاون لدول الخليج، عادل خليفة الزياني، تحت عنوان “تأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة”، جاء في أبرز بنوده أنه “تزامناً مع الظروف الاستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا قررت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل موعد إقامة الدورة لتقام خلال الفترة من 7 إلى 17 مارس بدلاً من موعدها السابق, على أن يكون موعد الافتتاح يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 .
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.