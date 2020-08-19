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شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة»: نظام مكافحة التستر الجديد يغلط العقوبة ضد مرتكبيها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة التستر الجديد يسهم في رفع كفاءة أوجه الحماية الجنائية لكافة سلوكيات جريمة التستر، ووسائل الإبلاغ عنها، وطرق الإثبات لها.
وأكدت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن نظام مكافحة التستر الجديد، يغلظ جانب العقوبات تجاه مرتكبيها.
يذكر أن مجلس الوزراء، وافق أمس الثلاثاء، على نظام مكافحة التستر وذلك في جلسته ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.
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