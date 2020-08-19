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تنيه مهم من سفارة المملكة في أيرلندا بشأن الموطنين راغبي الدخول

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نوهت سفارة المملكة في أيرلندا إلى أنه تم تعليق الدخول لإيرلندا لحاملي التأشيرة البريطانية من المواطنين السعوديين، وذلك حتى إشعارٍ آخر، بسبب تداعيات فيروس “كوفيد 19”.

وأضافت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه على المواطنين السعوديين الراغبين في زيارة إيرلندا الحصول على التأشيرة الإيرلندية للدخول لأراضيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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