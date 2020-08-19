شكرا لقرائتكم خبر عن تنيه مهم من سفارة المملكة في أيرلندا بشأن الموطنين راغبي الدخول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نوهت سفارة المملكة في أيرلندا إلى أنه تم تعليق الدخول لإيرلندا لحاملي التأشيرة البريطانية من المواطنين السعوديين، وذلك حتى إشعارٍ آخر، بسبب تداعيات فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأضافت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه على المواطنين السعوديين الراغبين في زيارة إيرلندا الحصول على التأشيرة الإيرلندية للدخول لأراضيها.