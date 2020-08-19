شكرا لقرائتكم خبر عن ثبوت رؤية هلال محرم.. غداً بداية العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مرصد تمير وسدير ثبوت رؤية هلال شهر محرم، على أن يكون غداً الخميس هو بداية العام الهجري الجديد 1442 هـ.

وأكدت لجان الترآي التابعة للمرصدين، أنه تم رؤية هلال شهر محرم 1442هـ مساء هذا اليوم الأربعاء في مرصدي سدير و تمير، وغداً الخميس اليوم الأول من العام الهجري الجديد.