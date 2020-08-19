موسكو - سبوتنيك. وقال عبد العزيز بن سلمان في كلمته أمام اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ صفقة "أوبك+"، المنعقدة عبر الإنترنت:
"هناك ما يجعلنا نشعر بالرضا عما حققناه، لكن لا يزال يتعين علينا تنفيذ العمل كاملا. أدعو الجميع لعدم الاسترخاء وتخفيف جهود الأشهر الثلاثة الأخيرة، لأن هذه المهمة مستمرة معنا حتى شهر نيسان/ أبريل 2022، وقد تستمر لفترة أطول".
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وقرر أعضاء "أوبك +" خفض الإنتاج بـ 10 ملايين برميل يومياً، ابتداء من الأول من أيار/ مايو 2020 لمدة شهرين.
كما تم الاتفاق على خفض الإنتاج بعد ذلك بـ 8 ملايين برميل يومياً لمدة 6 أشهر، حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري.
وبدءا من كانون الثاني/ يناير 2021، ستخفض الدول إنتاجها بمقدار 6 ملايين برميل يوميا، لمدة 16 شهرا، تنتهي في نيسان/أبريل 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة السعودي لا يستبعد استمرار عمل "أوبك+" بعد عام 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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