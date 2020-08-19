شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية: تدمير 3 مخابئ للإرهابيين وضبط عنصرى دعم لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، ضبط عنصرى دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران (شمال غرب) وبرج باجى مختار (جنوب) فى حين كشفت ودمرت مفارز أخرى ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية وسبع قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بولاية جيجل (شمال شرق) بالإضافة إلى قنبلتين بكل من ولايتى المدية والشلف (شمال)، وذلك فى عمليات نفذتها خلال أسبوع.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء - إن قوات الجيش نفذت خلال الفترة من 12 إلى 18 أغسطس الجارى عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية" تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم للقوات المسلحة فى مختلف المناطق.

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وأضاف البيان، أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب أوقفت قوات الجيش عنصرى دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران وبرج باجى مختار فى حين كشفت ودمرت قوات الجيش ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية وسبع قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بولاية جيجل وقنبلتين بكل من المدية والشلف".

وأشار البيان، إلى أن حرس السواحل والدرك الوطنى (تابع للجيش) أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 379 شخصا كانوا على متن قوارب بكل من وهران وتلمسان (شمال غرب) والشلف (شمال) وسكيكدة وعنابة والطارف (شمال شرق)، فيما تم توقيف 62 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وإن أميناس وإن صالح (جنوب).