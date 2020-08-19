شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأردن تسجيل 44 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قررت السلطات المعنية فى الأردن، الأربعاء تمديد إغلاق الحدود مع سوريا لأسبوع إضافي، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت الأردن قد أعلنت خلال الأسبوع الماضى غلق حدودها مع سوريا لمدة أسبوع، وذلك على خلفية وصول حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل إحكام الأردن الناجح لمنع انتشار الفيروس.

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وقرر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد بناء على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات، الأربعاء،اغلاق مركز حدود جابر اعتبارا من الخميس الماضى ولمدة أسبوع، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وقررت لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات، خلال اجتماعها في مبنى وزارة الداخلية وبحضور عدد من الوزراء، تكليف وزير الصحة سعد جابر باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة للحجر على العاملين في المركز الحدودي، وإجراء الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص، وذلك بعد تزايد أعداد إصابات الكوادر العاملة بالمركز بفيروس كورونا.