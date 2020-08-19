شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يعلن توقيع مذكرات تفاهم مع واشنطن بمجالات الطاقة والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، إنه سيقوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة فى محاربة الإرهاب، وذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو.

وأضاف وزير الخارجية العراقي: سنوقع مذكرات تفاهم مع واشنطن فى مجالات الطاقة والصناعة.

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وتابع وزير الخارجية العراقي: بدأنا الحوار الاستراتيجى مع الولايات المتحدة.

زيارة مهمة يجريها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فى ظل بدء حوار استراتيجى بين بغداد وواشنطن خلال الفترة الراهنة، حيث وصل مصطفى الكاظمى مع الوفد المرافق إلى العاصمة الأمريكية واشنطن فى زيارة ستشهد سلسلة لقاءات ستركز على الجانب الاقتصادى، وسيجتمع الكاظمى بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس فى لقاءات سيعقدها مع عدد كبير من كبريات الشركات والمؤسسات الاقتصادية حول إعمار العراق.

وفى هذا السياق قال رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، أن العراق لن يلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، ولن يكون ساعى بريد، وذلك خلال زيارة للولايات المتحدة الأمريكية.