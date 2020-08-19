فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا" يفضح دور الدوحة فى دعم الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضح فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا" دور الدوحة فى دعم الإرهاب، حيث يدور أحداثه حول قيام أحد المبلغين عن المخالفات بتسليم الآلاف من المستندات السرية من منظمة قطر الخيرية الداعمة للإرهاب تحت غطاء خيري.

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ويعرض الفيلم الذى سوف يذاع غدا الخميس على شاشة اكسترا نيوز، رحلة غير مسبوقة تتضمن تفاصيل برنامج دعم وتمويل للإسلام السياسي في جميع أنحاء أوروبا، وتشمل 140 مشروعا للمساجد والمراكز الثقافية والمدارس، وكلها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

الفيلم تم إنتاجه خلال عامين، حيث حقق فريق الفيلم في هذه القوة الدينية الناعمة التي تمارس في القارة الأوروبية، وبفضل الأدلة التي لا يمكن دحضها وتحليلات الخبراء الدوليين، يكشف الفيلم عن اللغة المزدوجة لهذه الإيديولوجية، ورحلة وراء كواليس المنظمة غير الحكومية الثرية والمبهمة المرتبطة بأعلى سلطة في الدولة القطرية والعائلة الحاكمة آل ثاني.