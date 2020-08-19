شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يعلن دعم العراق بـ200 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدعم الحكومة العراقية في إجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى تقديم دعم لبغداد بقيمة 200 مليون دولار.
وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي أعقب لقائه بالوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، إن "واشنطن ملتزمة بدعم العراق.. وندعو لعراق خاليا من الفساد".
من جهته، قال وزير الخارجية العراقي: "سنوقع مع واشنطن مذكرات تفاهم في مجالات عدة".
وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية حليفة للعراق".
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