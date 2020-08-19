شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشيخ طلال آل ثاني تفتقد أي معلومات عن زوجها المعتقل في قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت زوجة الشيخ طلال آل ثاني، إن زوجها يعرض للتعذيب في سجون قطر، متهمة القضاء القطري بالفساد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وتابعت زوجة الشيخ طلال آل ثاني: ليس لدينا أي معلومات عن زوجي المعتقل في قطر.

وقالت زوجة الشيخ طلال آل ثاني للعربية: زوجي تعرض للتعذيب في سجون قطر، موضحة أن السلطات القطرية تواصل المراوغة بشأن زوجي المعتقل.

وتابعت زوجة الشيخ طلال آل ثاني: السلطات القطرية تستخدم أشخاصا لملاحقتي.

وفى وقت سابق كشف الباحث محمد العسومى، المتخصص فى الطاقة والشؤون الاجتماعية الخليجية، على موقف جولف نيوز الإنجليزى، تكتيكات جديدة لإمارة قطر من أجل زعزعة استقرار العالم العربى من خلال الاعتماد على المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعى ونجمات الموضة (الفاشونيستا).

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ووفقا للباحث يرصد الخليج 365 طرقا شيطانية استخدمتها إمارة الإرهاب لزعزعة استقرار الدول العربية:

- لجأت قطر إلى تكتيكات خبيثة من خلال تبنى أسلوب جديد أكثر مكر من خلال تخريب اقتصادات الدول المستهدفة.

- طعنت قطر دولة الكويت فى ظهرها رغم جهود الأخيرة المخلصة لإنهاء المقاطعة: بدأت الحملة التخريبية الأولى التى تمولها قطر فى الربيع العربى فى الخليج العربى، ولا سيما فى الكويت بدعم من جماعة الإخوان المسلمين، بدأت الجولة الثانية أيضا فى الكويت بتكتيكات قطرية جديدة، مما أدى إلى التخريب الاقتصادى بقيادة مجموعة المؤثرين التى تديرهم الدوحة.