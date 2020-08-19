شكرا لقرائتكم خبر عن قصة النفوذ القطرى فى الصومال.. موظف بـ"الجزيرة" رئيس استخبارات مقديشو "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهم نفوذ النظام القطرى فى الصومال إلى تعميق الهوة السياسية واحداث انقسامات بين حكام الولايات فضلا عن دعمها للحركات الارهابية التى استخدمها الرئيس الحالى لموالي لقطر محمد عبد الله فرماجو فى اقصاء معارضيه. Advertisements ويرصد الفيديو التدخلات القطرية فى الصومال ودورها فى حالة الاستقطاب السياسي الذى تشهده البلاد.

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