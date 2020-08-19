شكرا لقرائتكم خبر عن السودان... لجنة الطوارئ تحذر بعد ارتفاع منسوب نهر الدندر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مناسيب نهر الدندر بالسودان، الارتفاع ليسجل صباح اليوم، عند محطة قياس نهر الدندر التابعة لوزارة الرى والموارد المائية 12.15 متر، مقارنة مع منسوب يوم أمس الذى سجل فيه 11.60 متر، ووجه مزمل عبد الصادق المدير التنفيذى لمحلية الدندر رئيس لجنة طوارئ الخريف بالمحلية الى ضرورة وضع التحوطات اللازمة لمجابهة اى فيضانات قد تحدث فى حال ارتفاع المناسيب.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال مزمل فى تصريح صحفى، أن غرفة الطوارى فى حالة متابعة مستمرة للأوضاع وتنسيق ومتابعة مع الغرفة المركزية.

Advertisements

ودعا المواطنين، الى ضرورة الابتعاد عن مناطق الخطورة واخذ التحوطات والتدابير اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

الجدير بالذكر، أن النهر يخرج من مجراه الرئيس عندما يتجاوز المنسوب 13 مترا، ويغمر المناطق المنخفضة المجاورة ويمتد الى المشاريع الزراعية كلما ارتفع فى مناسيبه.