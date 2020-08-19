شكرا لقرائتكم خبر عن كيف فشلت الدوحة فى منع عرض الوثائفى "قطر حرب النفوذ على الإسلام" فى أوروبا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل النظام القطرى بعد محاولات مستميتة لمنع عرض الفيلم الوثائقي "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا" والمستوحى من كتاب "أوراق قطر"، والذى يفضح دور الدوحة فى دعم الإرهاب، حيث حاولت قناة الجزيرة القطرية الحصول على حقوق البث الدولية للفيلم.

وأشار تقرير لموقع global-watch-analysis.com المعني بالتحليلات الخاصة بالإرهاب العالمي بعنوان ( تحاول الجزيرة الحصول على حقوق البث الدولية للفيلم الوثائقي المستوحى من كتاب "أوراق قطر) أن قطر بعد أن حاولت دون نجاح عرقلة توزيع كتاب "أوراق قطر" للصحفيين كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو، من خلال حث طلاب المنح الدراسية العربية على شراء الكتاب على نطاق واسع، تحاول قطر الحد من قدرة الجمهور على مشاهدة الفيلم الوثائقي المستوحى من نفس الكتاب.

حسب التقرير بعد أن فشلت في منع بث الفيلم في فرنسا، على الرغم من خطاب احتجاج أرسلته السفارة القطرية إلى قناة Arte، المنتج المشارك والقناة التي بثت الفيلم، حاولت سلطات الدوحة الحصول على الحقوق الدولية للفيلم، لضمان منع بث الفيلم خارج العالم الناطق بالفرنسية.

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وتدور أحداث الفيلم الوثائقى عن قام أحد المبلغين عن المخالفات بتسليم الآلاف من المستندات السرية من منظمة قطر الخيرية.

ويعرض الفيلم الذى سوف يذاع الخميس المقبل على شاشة اكسترا نيوز، رحلة غير مسبوقة تتضمن تفاصيل برنامج دعم وتمويل للإسلام السياسي في جميع أنحاء أوروبا، وتشمل 140 مشروع للمساجد والمراكز الثقافية والمدارس، وكلها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

تم انتاجه خلال عامين، حيث حقق فريق الفيلم في هذه القوة الدينية الناعمة التي تمارس في القارة الأوروبية، وبفضل الأدلة التي لا يمكن دحضها وتحليلات الخبراء الدوليين، يكشف الفيلم عن اللغة المزدوجة لهذه الإيديولوجية. رحلة وراء الكواليس المنظمة غير حكومية الثرية والمبهمة المرتبطة بأعلى سلطة في الدولة القطرية والعائلة الحاكمة آل ثاني، وهو من كتابة جورج مالبرونو وكريستيان شيسنو، وإخراج جيروم سيسكوين.