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الجزائر تؤكد رفضها القاطع لأى تغيير غير دستورى للحكم فى مالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجزائر رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم فى مالي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وفى وقت سابق علق  وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، على الوضع فى مالى قائلًا: نشعر بقلق بالغ تجاه الأخبار التي وردت إلينا اليوم من مالي، وإننا ندين بشدة محاولة استيلاء الجيش على السلطة بشكل غير دستوري.

 

وكان التلفزيون الرسمي فى مالي، أعلن صباح اليوم الأربعاء، استقالة الرئيس أبو بكر كيتا بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين من الجيش المالى.

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وندد الأمين العام أنطونيو جوتيريش  باعتقال جنود متمردين لرئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا ومسؤولين حكوميين كبار، ودعا إلى الإفراج الفوري عنهم، وإعادة النظام الدستوري وسيادة القانون في مالي فورا.

 

 

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