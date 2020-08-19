شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى: ناقشنا مع بومبيو العلاقات الاقتصادية ومكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل مواجهة فيروس كورونا.

وأكد حسين - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع بومبيو فى واشطن، وفقا لقناة "السومرية نيوز" - أن بغداد وواشنطن فى خندق واحد لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن الولايات المتحدة حليفة للعراق.

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وحول التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة، أوضح الوزير العراقي، أنه سيوقع مع واشنطن مذكرات تفاهم وتعاون فى مجالات متعددة، مؤكدا استمرارية الحوار فى مجالات الطاقة والصحة والثقافة.

وتابع: "سياستنا تنطلق من المصلحة العراقية، وسنوقع اتفاقا مع "شيفرون" الأمريكية للتنقيبات النفطية اليوم، وقال الوزير "نريد علاقات جيدة مع الجوار شرط عدم التدخل فى شؤون العراق".