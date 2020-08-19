شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى: ناقشنا مع بومبيو العلاقات الاقتصادية ومكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل مواجهة فيروس كورونا.
وأكد حسين - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع بومبيو فى واشطن، وفقا لقناة "السومرية نيوز" - أن بغداد وواشنطن فى خندق واحد لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن الولايات المتحدة حليفة للعراق.
وحول التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة، أوضح الوزير العراقي، أنه سيوقع مع واشنطن مذكرات تفاهم وتعاون فى مجالات متعددة، مؤكدا استمرارية الحوار فى مجالات الطاقة والصحة والثقافة.
وتابع: "سياستنا تنطلق من المصلحة العراقية، وسنوقع اتفاقا مع "شيفرون" الأمريكية للتنقيبات النفطية اليوم، وقال الوزير "نريد علاقات جيدة مع الجوار شرط عدم التدخل فى شؤون العراق".
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