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وزير الخارجية الأمريكى يثمن التحول الديمقراطى فى موريتانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوني اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعرب خلاله عن ارتياحه للتحول الديمقراطي الحاصل في موريتانيا، وكذلك للقرارات والخطوات الإيجابية المتخذة في إطار صيانة حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الاجتماعية.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن وزير الخارجية الأمريكي، أكد استعداد بلاده للمساهمة في الجهود التي تبذلها موريتانيا من أجل تحقيق ازدهار اقتصادي وتنمية مستدامة، معلنا عزم بلاده تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في موريتانيا.

ودعا بومبيو إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في سبيل تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، مثمنا النجاحات الكبيرة التي تحققت في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وفق تعبيره.

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وأكد الرئيس الموريتاني خلال الاتصال على إرادته الجادة في المضي قدما في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وترسيخ العدالة الاجتماعية وترقية حقوق الإنسان وترسيخ الحريات الفردية والجماعية وبناء تنمية اقتصادية مستدامة.

وشكر الرئيس الغزواني وزير الخارجية الأمريكي على انطباعاته الحسنة بخصوص التطورات الإيجابية الحاصلة في موريتانيا، وعلى ما أعرب عنه من استعداد بلاده لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.
وأعرب الطرفان عن بالغ انشغالهما ومتابعتهما المستمرة للأحداث الجارية مؤخرا في مالي.

 

 

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