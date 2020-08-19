شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تعلن رفضها أي تدخل في الشؤون الداخلية.. وتؤكد: القرار للعراقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين: نريد علاقات طبيعية مع دول الجوار دون تدخل في شؤوننا، وذلك خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما أشار وزير الخارجية العراقي، إلى أن القرار العراقي يجب أن يكون بيد العراقيين.

وأضاف وزير الخارجية العراقي: لدينا تحالف قوي مع الولايات المتحدة، متابعا: نرفض أي تدخل في الشؤون الداخلية العراقية والقرار العراقي يبقى للعراقيين.

واستطرد وزير الخارجية العراقي: سنحمي ونعمق تحالفنا مع واشنطن وإيران دولة جارة تربطنا بها علاقات.