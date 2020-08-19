شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: الميليشيات فى العراق هددت استقراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره العراقى فؤاد حسين، في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي: نريد عراقا خاليا من الفساد.

وأضاف مايك بومبيو: نبذل جهودا لتحقيق الاستقرار في العراق، لافتا إلى أن الميليشيات في العراق هددت استقراره، وموضحا في ذات الوقت أن المجموعات المسلحة لا تزال تسبب الكثير من المشاكل في العراق.

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وتابع وزير الخارجية الأمريكي: ناقشنا مع العراق عدد من مشاريع إعادة الإعمار، ونأمل في أن نرى العراق خاليا من الفساد، وتابع مايك بومبيو: ناقشنا مع العراق عددا من مشاريع إعادة الإعمار.