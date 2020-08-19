شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: الميليشيات فى العراق هددت استقراره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره العراقى فؤاد حسين، في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي: نريد عراقا خاليا من الفساد.
وأضاف مايك بومبيو: نبذل جهودا لتحقيق الاستقرار في العراق، لافتا إلى أن الميليشيات في العراق هددت استقراره، وموضحا في ذات الوقت أن المجموعات المسلحة لا تزال تسبب الكثير من المشاكل في العراق.
وتابع وزير الخارجية الأمريكي: ناقشنا مع العراق عدد من مشاريع إعادة الإعمار، ونأمل في أن نرى العراق خاليا من الفساد، وتابع مايك بومبيو: ناقشنا مع العراق عددا من مشاريع إعادة الإعمار.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكى: الميليشيات فى العراق هددت استقراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.