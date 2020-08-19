شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مواطن كردى جراء قصف تركى شمال مدينة دهوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل مواطن كردي جراء قصف تركي شمال دهوك. وقبلها قطعت تركيا خلال عام نحو 8 مرات المياه عن أكثر من مليون نسمة في محافظة الحسكة السورية، بعد احتلالها لمدينة رأس العين. ودفع هذا الانتهاك التركي السكان في تلك المناطق إلى اللجوء إلى حفر آلاف الآبار، وفقا لما ذكرته شبكة سكاى نيوز.

وفى وقت سابق، نظم قطاع كبير من سكان محافظة الحسكة وقفات احتجاجية أمام القصر العدلى والمركز الثقافي في القامشلى استنكاراً للعدوان الأمريكي على حاجز للجيش السورى فى تل الذهب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وندد المشاركون في الوقفات بالعدوان الأمريكي الذي استهدف حاجزاً للجيش العربي السوري في تل الذهب بريف القامشلي ودعوا إلى مقاومة الاحتلال الأمريكي والالتفاف حول الجيش وتفعيل دور المقاومة الشعبية لطرد المحتل الذي ينتهك السيادة السورية ويسرق الثروات.