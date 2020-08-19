شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقي: من المتوقع توقيع اتفاق بين العراق وشيفرون اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، إن العراق يتوقع توقيع اتفاق مع شركة النفط الأمريكية شيفرون اليوم الأربعاء، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل.
وقال حسين خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأمريكى "بخصوص توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاق مع شيفرون، نعم، أعتقد أنه سيجرى التوقيع اليوم".
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