شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم حزب عراقى يدعو الحكومة إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا زعيم حزب الأمة العراقية، النائب السابق في مجلس النواب مثال الآلوسي، الحكومة العراقية، إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل على غرار الإمارات العربية المتحدة.

وقال الآلوسي، لوكالة شفق نيوز العراقية، إن "العراق بحاجة إلى الخروج من معسكر الحروب والتطرف والأوهام، وهو بحاجة لبناء علاقات مستقرة مع كافة دول العالم"، مردفاً "لهذا العراق بحاجة إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل، على غرار الإمارات".

وأضاف أن هناك تواصلاً غير رسمي بين بعض الشخصيات السياسية العراقية وإسرائيل، لكن "تحكم إيران بالمشهد السياسي العراقي، يحول دون مزيد من التطور".

وأردف الآلوسي بالقول: "لو كان السياسيون العراقيون لا يخافون من إيران، وطهران لا تتحكم في قراراتهم، لكان العراق قد سبق الإمارات في عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل".

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وأصبحت الإمارات بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأُعلن عنه الأسبوع الماضي، ثالث دولة عربية تقيم علاقات كاملة مع إسرائيل على مدى أكثر من 70 عاماً.