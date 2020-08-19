الخارجية العراقية: نتعهد بالعمل الدؤوب فى الدفاع عن مصالح البلاد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاهدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، العراقيين على العمل الدؤوب في الدفاع عن مصالح البلاد في المحافل الدولية، مستذكرة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الوزارة منذ 11 عاماً، وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "نستذكر اليوم الحادث الإرهابي الأليم الذي تعرضت له وزارة الخارجية، وما تسبب به من استشهاد عدد من أبنائنا، وجرح آخرين على يد عصابات تنظيم القاعدة الإرهابي التي اندفعت إلى العراق من خارج الحدود، وأرادت بث الفرقة والتناحر بين أبناء الشعب الواحد، وقد خاب سعيهم عندما تهدّد الوطن، وتكاتفت أيادي العراقيين في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي".

وأشارت الوزارة إلى أن ما قام به هؤلاء التكفيريون من جريمة شنعاء إنما هو دليل على أنهم يستهدفون الحياة، ومظاهرها من دون التفريق بين الناس على أساس المذهب والدين والقومية، فهم قد ضربوا مؤسسات الدولة التي يعمل فيها جميع العراقيين على مختلف تنوعاتهم، واستهدفوا المساجد، والكنائس، والأسواق، والمدارس.. لافتة إلى من أبرز تجليات معادلة المواجهة هي الإصرار على المضِي في بناء العراق الآمن المزدهِر.

وقالت الوزارة "نعاهِد شعبنا، وشهدائنا الذين سقطوا إثر حوادث الغدر التي قام بها الإرهابيون (...)، على العمل الدؤوب على الدفاع عن مصالح العراق في المحافل الدولية، وإشادة أفضل علاقات التعاون مع بلدان العالم ليأخذ العراق مكانته في مصاف دول العالم."

