شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبى يطالب بضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجلس النواب الليبي: "ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين لحل أزمة ليبيا"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف مجلس النواب الليبى، أنه يجب خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا.

وتابع مجلس النواب الليبي: "الأولوية لاستعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا".

وفى وقت سابق أعلنت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعيين أعضاء البعثة المستقلة لتقصى الحقائق لليبيا، وذلك استنادا إلى تكليف قرار مجلس حقوق الإنسان فى 22 يونيو الماضى 2020 بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى من قبل جميع الأطراف فى ليبيا منذ عام 2016 .

واختارت المفوضة السامية كأعضاء للبعثة، المغربى محمد اوجار والجامايكية تريسى روبنسون اضافة إلى شالوكا بيانى من زامبيا والمملكة المتحدة وقالت باشليه فى البيان إن تدهور الوضع الأمنى فى ليبيا وغياب نظام قضائى فاعل يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.