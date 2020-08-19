شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 295 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قطر تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق أكدت قطر تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال أخر 24 ساعة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وكانت كشفت وزارة الصحة العامة في قطر، في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 288 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد التراكمي إلى 115.080 حالة، مقابل شفاء 294 حالة، ليصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 112.088 حالة، واستقرار حالات الوفاة عند 193 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.
وفى وقت سابق، كشفت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 315 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يعد أعلى معدل يومي للإصابات منذ نحو أسبوعين، حيث ارتفع إجمالي الحالات إلى المسجلة لدى الوزارة إلى 113262، وتم تسجيل 4 حالات وفاة، منذ الأمس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 188 حالة.
وأشارت وزارة الصحة القطرية إلى أن عدد المتعافين من المرض في قطر بلغ 109993، وتعافي 284 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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