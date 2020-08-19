الجامعة القاسمية تعتمد نظام التعليم الهجين لطلبتها

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اعتمدت الجامعة القاسمية نموذج التعليم الهجين لبدء الدراسة للعام الأكاديمي 2020 - 2021 و ذلك لطلبتها المتواجدين على أرض الدولة ،فيما سيتلقى طلبتها المتواجدون خارج الدولة تعليمهم ( عن بعد ) وذلك أنسجاما مع توجيهات وزارة التعليم العالي .

و قال الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة : إن بدء دوام أعضاء الهيئة التدريسية سيبدأ يوم 24 من اغسطس الجاري فيما سيبدأ الطلبة دراستهم يوم 30 أغسطس الجاري ، وفق اجراءات احترازية تشمل التباعد الجسدي بين الطلبة و عدم تجاوز الشعبة الدراسية نسبة 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية لقاعة الدرس، الى جانب تطبيق نظام التناوب في حضور المحاضرات.

و أوضح أن إجمالي عدد الطلبة الذين تم قبولهم للدراسة في الفصل الدراسي الأول، بلغ 300 طالب و طالبة من أصل 4 الآف طالب و طالبة تقدموا بطلباتهم للدراسة في الجامعة ، لافتا الى إن عدد الطلبة الدارسين حاليا في الجامعة يبلغ 1252 طالبا طالبة ينحدرون من 82 دولة من مختلف دول العالم منهم 5 دول جديدة ( نيوزلندا و تركمنستان و رومانيا و السويد و هولندا) .

و أشار الدكتور رشاد أن حفل تخريج الدفعة الثانية للجامعة سيقام خلال شهر ديسمبر ،و يبلغ عدد الخريجين 224 طالب و طالبة، أتموا متطلبات التخرج من الجامعة، بالإضافة إلى الطلبة المتوقع تخرجهم خلال فصل الخريف من العام الجامعي 20/21، والبالغ عددهم 107 ليصل إجمالي عدد خريجي الدفعة الثانية إلى 331 خريج وخريجة، موضحا أن إدارة الجامعة ستتسلم خلال الفصل الدراسي القادم مبنى كلية الاتصال الجديد الذي نفذته دائرة الأشغال العامة بالشارقة .