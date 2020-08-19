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السودان... لجنة الطوارئ تحذر بعد ارتفاع منسوب نهر الدندر

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ارتفع منسوب النهر ليسجل 12,15 متر مقارنة مع منسوب يوم أمس الذي سجل فيه 11,60 متر، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

© Sputnik . Amro Omran

ونقلت الوكالة عن مزمل عبد الصادق، المدير التنفيذي لمحلية الدندر رئيس لجنة طوارئ الخريف بالمحلية، تحذيراته بضرورة وضع التحوطات اللازمة لمجابهة أية فيضانات قد تحدث في حال ارتفاع المناسيب.

وأكد مزمل أن غرفة الطوارئ في حالة متابعة مستمرة للأوضاع، وتنسيق ومتابعة مع الغرفة المركزية.

وحث المدير التنفيذي لمحلية الدندر، المواطنين على ضرورة الابتعاد عن المناطق الخطرة وأخذ التحوطات والتدابير اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

يشار إلى أن نهر الدندر يخرج من مجراه الرئيس عندما يتجاوز المنسوب 13 مترا، ويغمر المناطق المنخفضة المجاورة ويمتد إلى المشاريع الزراعية كلما ارتفع في مناسيبه.

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