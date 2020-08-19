ارتفع منسوب النهر ليسجل 12,15 متر مقارنة مع منسوب يوم أمس الذي سجل فيه 11,60 متر، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".
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وأكد مزمل أن غرفة الطوارئ في حالة متابعة مستمرة للأوضاع، وتنسيق ومتابعة مع الغرفة المركزية.
وحث المدير التنفيذي لمحلية الدندر، المواطنين على ضرورة الابتعاد عن المناطق الخطرة وأخذ التحوطات والتدابير اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
يشار إلى أن نهر الدندر يخرج من مجراه الرئيس عندما يتجاوز المنسوب 13 مترا، ويغمر المناطق المنخفضة المجاورة ويمتد إلى المشاريع الزراعية كلما ارتفع في مناسيبه.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان... لجنة الطوارئ تحذر بعد ارتفاع منسوب نهر الدندر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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