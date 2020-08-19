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وفي المؤتمر الصحفي للوزيرين، صرح وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، بأنه جرت مناقشة عدد من مشاريع الإعمار، والتركيز على موضوع أن المجموعات المسلحة ما زالت تسبب الكثير من المشاكل في العراق.
وكشف بومبيو عن دعم بلاده للحكومة العراقية، بإجراء الانتخابات المبكرة التي أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إقامتها في حزيران/يونيو العام المقبل.
وأعلن بومبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدت بتقديم مساعدة للعراق قدرها 200 مليون دولار، مبديا أمله في أن يرى العراق خاليا من الفساد.
ومن جهته أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أنه تم التنسيق مع الجانب الأمريكي في مجال محاربة الإرهاب، والتوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات الطاقة، والثقافة، وملفات مهمة أخرى.
وتداول الوزيران، خلال المؤتمر مباحثاتهما عن خفض عدد القوات الأمريكية في داخل الأراضي العراقية.
ويجري رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، منذ يوم أمس الثلاثاء، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء، لعقد مباحثات الحوار الاستراتيجي استنادا إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 بين بغداد وواشنطن، إضافة إلى تعزيز مستوى الدعم الدولي لجهود حكومة العراق الإصلاحية، والتأكيد على عدم سعي الجانب الأمريكي إقامة قواعد دائمة، أو توجد عسكري دائم في الأراضي العراقية، وملفات أخرى واتفاقيات مهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة الأمريكية تدعم العراق بمبلغ طائل وتعد بتقليص قواتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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