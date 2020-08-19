الأردن يمدد إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا لمدة أسبوع

عمان - سبوتنيك. وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية الأردنية حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه فقد "قرر حماد تمديد إغلاق مركز حدود جابر لمدة أسبوع آخر وذلك اعتبارا من صباح يوم غد الخميس".

ويأتي قرار تمديد الإغلاق استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية بموجب أحكام المادة 3 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

كما نسب البيان لوزير الداخلية الأردني، قوله إن "العمل في مركز حدود العمري ما زال جاريا، وأن المركز لم يغلق"، مشيرا إلى أنه "تم الطلب من الموظفين العاملين في المركز عدم مغادرته لحين ظهور نتائج فحص الكورونا".

Advertisements

كانت السلطات الأردنية قررت، يوم 12 آب/أغسطس الجاري، إعادة إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا لمدة أسبوع، وذلك للمرة الثانية منذ ظهور وباء "كوفيد-19" في آذار/مارس الماضي. وأكد رئيس الوزراء الأردني، وقتذاك، ضرورة أن يجري خلال فترة إغلاق المركز الحدودي لمدة أسبوع إعادة النظر بجميع الإجراءات ليس فقط في مركز حدود جابر، وإنما أيضا في مركزي حدود الكرامة والعمري بعد أن أصبحت هذه المعابر الثلاثة مصدرا لانتقال الوباء إلى ساحتنا الداخلية.

وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الأربعاء 19 أغسطس، عن تسجيل 18 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا لعاملين من جنسيات عربية في مركز حدود العمري.

وبحسب البروتوكول المعمول به، سيجري نقل المصابين إلى أماكن الحجر في البحر الميت ومستشفى الأمير حمزة.