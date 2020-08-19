رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن عن جولة إعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

وأوضح لاشين إبراهيم، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الانتخابات التي نقلتها صحيفة "الأهرام" المصرية، أن جولة الإعادة ستكون في 14 محافظة مصرية.
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وأشار إلى أن المحافظات المصرية التي ستعقد بها جولة الإعادة، هي: "القليوبية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والجيزة، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، ومطروح".
وأردف بقوله "انتخابات جولة الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر/ أيلول للمصريين في الخارج، ويومي 8 و9 سبتمبر للمصريين في الداخل".
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وصلت إلى 14.23%.
ذكرت ذلك قناة "دي إم سي تي في" المصرية، في تدونية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، بينما قالت "بوابة الأهرام" إن تصريحات المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جاءت خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات عصر اليوم الأربعاء في ماسبيرو.
© Sputnik /
معلومات عن مجلس الشيوخ المصري
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