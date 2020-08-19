زعيم حزب عراقي يدعو بغداد للتطبيع مع إسرائيل

وفي تصريح خاص لوكالة "شفق نيوز"، قال الآلوسي، إن "العراق بحاجة إلى الخروج من معسكر الحروب والتطرف والأوهام، وهو بحاجة لبناء علاقات مستقرة مع كافة دول العالم".

facebook/Basra

وتابع: "لهذا العراق بحاجة إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل، على غرار الإمارات".

وكشف الآلوسي عن "وجود تواصل غير رسمي بين بعض الشخصيات السياسية العراقية وإسرائيل".

ولفت إلى أن "تحكم إيران بالمشهد السياسي العراقي، يحول دون مزيد من التطور".

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وزعم الآلوسي: "لو كان السياسيون العراقيون لا يخافون من إيران، وطهران لا تتحكم في قراراتهم، لكان العراق قد سبق الإمارات في عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أصدرت بيانا في 6 أغسطس/آب الجاري، أكدت فيها على موقفها من قضية التطبيع مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في البيان: "نجدد التأكيد أن موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئي والتاريخي برفض الاحتلال الإسرائيلي، واغتصابه لأرض عربية، وإننا لا نقيم أية علاقات مع دولة الاحتلال، وملتزِمون بمبدأ المقاطعة".

وأضاف البيان: "لطالما كان العراق في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وعلى طول التاريخ داعما للقضيّة الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني في نضاله، والدفاع عن حقوقه، ولم يتخل يوما واحدا عن موقفه، الرافض لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب للأرض والذي يقتل، ويهجر، ويدمر حياة الإنسان ظلماً وعدوانا".