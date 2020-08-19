أمريكا تفرض عقوبات على شركتين مقرهما الإمارات بسبب "ماهان" الإيرانية

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن فرضت عقوبات على شركتين مقرهما الإمارات، بتهمة تقديم الدعم لشركة طيران ماهان الإيرانية، التي تدرجها أمريكا على القائمة السوداء.
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كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أمين مهدوي وهو مواطن إيراني مقيم في الإمارات العربية المتحدة لامتلاكه أو استحواذه على بارثيا كارجو.
وهددت الولايات المتحدة بالعودة إلى فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران باستخدام بند في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى حتى رغم تخلي ترامب عن الاتفاق في 2018 .
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستواجه معركة شرسة في أي خطوة من هذا القبيل.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، مؤكدا مواصلة بلاده العمل بهذا الاتجاه.
وقال بومبيو، في وقت سابق يوم السبت الماضي: "رفض (مجلس الأمن) قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد".
وكانت الولايات المتحدة تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
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