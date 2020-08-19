المحامي العام الكويتي يحذر من حملة "حسابات مشبوهة"

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المحامي العام الكويتي، أنه وجه رسالة إلى النائب العام الكويتي، تطرق فيه إلى حملة تديرها حسابات مشبوهة على مواقع التواصل، والتي تضمنت بث إشاعات وأخبار كاذبة بشأن دولة الكويت.

وأوضح بقوله: "كان من شأن تلك الحملة المساس بنا والتشكيك في نزاهتنا".

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وأشار إلى أن تلك الحملة كانت مركزة في الفترة من 1 مايو/أيار حتى 14 أغسطس/آب الجاري.

وأشار الدعيج إلى أن هذه الحسابات في الآونة الأخيرة، استمرت بالإساءة وفق خطة مدروسة ممنهجة، تطاولت فيها على كافة مؤسسات الدولة عبر الطعن في ذمم القيادات، محاولين تشويه سمعتهم قاصدين خلط الأوراق، حتى بات "كافة المسؤولين والقيادات بالبلاد فاسدين مفسدين".

وتابع المحامي العام الكويتي: "لا يخفى عليكم أن هذه الفئة الضالة التي تقف خلف تلك الحسابات الوهمية يزعمون الإصلاح بيد أنهم مفسدون، بعدما وضعوا نصب أعينهم الانتقام من الدولة، وهدم أركانها وتقويض نظامها القضائي والاجتماعي والسياسي عبر بث الإشاعات والأخبار الكاذبة لزعزعة أمن واستقرار الدولة وكل ما من شأنه الحط من هيبتها".