وأعلنت الوزارة، اليوم الأربعاء، تسجيل (1363) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1180) حالة.
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وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (302686) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (274091) حالة فيما وصل إجمالي الوفيات إلى (3506)، بحسب موقع صحيفة "المواطن" السعودي.
وأكدت الصحة السعودية أن "الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها".
ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في تصريح سابق "أن هناك استقرارًا وبوادر تراجع في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات، بعد أن شهد المنحنى ارتفاعًا في منتصف شهر يونيو الماضي".
وأضاف أن "هذه علامات مبشرة بالتحكم والسيطرة ومنع الانتشار للفيروس، وذلك ما يعكس ثمار الجهود بالتزام الجميع".
وأشار المتحدث باسم الصحة السعودية إلى أن "انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة وصل إلى نسبة 2.5%، ولا يزال العدد أعلى من الـ200 بقليل ويميل إلى التراجع قليلًا".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: معدلات التعافي من كورونا تجاوزت 90% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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