بشروط.. المشري يبدي استعداده لقاء عقيلة صالح في المغرب

الخليج 365

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأربعاء، استعداده لقاء رئيس نواب طبرق عقيلة صالح، بالمغرب، ضمن جهود تبذلها الرباط لحل الأزمة الليبية.

وقال المشري في تصريح متلفز مع فضائية "media1 t.v" المغربية (خاصة): "هناك جهود تُبذل من طرف المغرب تحت رعاية الملك محمد السادس، من أجل الدفع بالجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية".

وأضاف:"في إطار ذلك، قمنا بزيارة للمغرب (في يوليو/تموز الماضي) تزامنت مع وجود عقيلة صالح فيه، وقلنا: نحن على استعداد للقاء معه شرط أن يكون هذا اللقاء علنيا، وبحضور الإخوة المغاربة، وبضمانات دولية".

ولفت المشري إلى أنه على استعداد للقاء مع الأطراف الليبية الأخرى المتنازع معها، بالشروط ذاتها.

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وشنت مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد في يونيو/حزيران الماضي خسائر واسعة، وسط دعوات عديدة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

ويحشد الطرفان قواتهما حول محافظتي سرت والجفرة، بينما دعت الولايات المتحدة وألمانيا لجعلهما منطقة منزوعة السلاح وفتح الحقول والموانئ النفطية.

والثلاثاء، أعلنت مليشيا حفتر التراجع عن قرار غلق الموانئ والحقول النفطية، وإعادة فتحها مجددا.

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