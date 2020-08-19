الصحة العالمية تحذر من "أزمة كبيرة" بالعراق جراء كورونا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



حذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من خطر حدوث أزمة صحية كبيرة في العراق عقب تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا.



جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب المنظمة في بغداد، واطلعت عليه الخليج 365.



وأشارت المنظمة إلى "ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق بشكل كبير ومقلق؛ مما ينذر باحتمال حدوث أزمة صحية كبيرة قريبا".



وأضافت: "لكن لا يزال بإمكان العراقيين هزيمة هذا الوباء من خلال الالتزام الجاد بتطبيق الإجراءات الوقائية".



وقالت المنظمة إن "الانتشار الحالي لوباء كوفيد-19 في البلاد أدى إلى إضافة تحديات جديدة على نظام صحي هش أضعفته سنوات من الصراع".



وأشارت إلى أن "الوضع الوبائي لكورونا بالعراق تدهور في الأشهر الماضية بسبب العديد من العوامل؛ بينها تخفيف القيود التي فرضتها السلطات، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".



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وأردفت المنظمة بأن "أجزاءً كثيرة من العراق تعتبر الآن موبوءة وتعاني من انتشار الفيروس على مستوى المجتمع، وهذا وضع مقلق وخطير يتطلب إجراءات عاجلة وجادة".



وقالت إن العراق "بحاجة إلى تعديل إجراءات التأهب والاستعداد والاستجابة لمرض كوفيد-19 للحد من سرعة انتشار الفيروس، وتقليل عدد الحالات المبلغ عنها يوميا، وإنهاء تفشي هذا الفيروس في المجتمع بأي ثمن".



والثلاثاء، سجل العراق أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا بلغت 4.576.



وفي المجمل، وصل عدد الإصابات في العراق إلى 184.709؛ بينها 131.840 حالة شفاء، و6.036 وفاة.



وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ نحو 3 أشهر عندما خففت السلطات القيود المفروض للوقاية من الفيروس وعلى رأسها حظر التجوال الشامل.

وتسود مخاوف من إنهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.

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