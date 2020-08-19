الأردن يمدد إغلاق معبره الحدودي مع سوريا لأسبوع ثان

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، تمديد إغلاق "معبر جابر" الحدودي مع سوريا أسبوعا ثانيا، فيما نفت أنباء عن إغلاق "معبر العمري" مع السعودية.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، نقلا عن وزير الداخلية سلامة حماد.
وأوضح حماد أنه تقرر تمديد إغلاق "معبر جابر" لأسبوع ثان اعتبارا من الخميس.
وأضاف أن العمل في معبر "العمري" ما يزال جاريا، ولم يُغلق المعبر كما ذكرت وسائل أعلام بوقت سابق.
وأشار إلى أنه تم الطلب من الموظفين العاملين في معبر "العمري" عدم مغادرته لحين ظهور نتائج فحص كورونا.
وكانت وسائل إعلام محلية، بينها تلفزيون "المملكة" الرسمي، أفادت في وقت سابق اليوم بأن السلطات قررت إغلاق "معبر العمري" بعد تسجيل 18 إصابة بكورنا في صفوف العاملين فيه.
وأغلق الأردن "معبر جابر" الحدودي مع سوريا، الخميس الماضي لأسبوع؛ بسبب كثرة حالات الإصابة بالفيروس فيه.
ويشهد الأردن انتكاسة وبائية "مقلقة"، بعد أن عاد لتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات، في معظم مدن المملكة ومحافظاتها.
وتركزت مصادر تلك الإصابات على المعابر الحدودية، التي انتقلت بواسطة العاملين فيها من مخلصي بضائع وموظفي جمارك.
وحتى مساء الثلاثاء بلغ إجمالي الإصابات بالأردن 1.438؛ منها 1.260 حالة تعاف، فيما استقرت الوفيات عند 11.
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