كورونا.. 3 وفيات في فلسطين وواحدة بالإمارات

فلسطين، الإمارات / الخليج 365
أعلنت فلسطين، الأربعاء، تسجيل 3 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت الإمارات وفاة واحدة بالفيروس.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بتسجيل 3 وفيات و424 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 522 مريضا منه.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 23.427 ؛ منها 127 وفاة، و14.321 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و435 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 113 مريضا منه.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 65.341؛ منها 367 وفاة، و58.022 حالة تعاف.
وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 22 مليونا و334 ألفا، توفي منهم أكثر من 784 ألفا، وتعافى ما يزيد على 15 مليونا و70 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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