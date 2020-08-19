تونس تمنع الدخول لأراضيها بدون شهادة خلو من كورونا

تونس / شيماء المناعي / الخليج 365

قررت تونس، الأربعاء، منع دخول أي شخص من الخارج دون شهادة طبية تؤكد خلوه من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة بالنيابة محمد الحبيب الكشو، في مؤتمر صحفي بمقر وزارته بالعاصمة تونس، إن الحكومة قررت عدم السماح بدخول أي شخص إلى التراب التونسي دون إظهار تحليل سلبي لكورونا مهما كانت الوجهة القادم منها.

وفتحت تونس في 27 يونيو/حزيران الماضي، حدودها البرية والجوية والبحرية، عقب إعلانها السيطرة على كورونا‎؛ إلا أن معاودة تسجيل إصابات بالفيروس مؤخرا أدت إلى اتخاذ هذا القرار.

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بدورها، أكدت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس (حكومي) نصاف بن علية، أنّ حوالي 90 بالمئة من حاملي كورونا في تونس ليس لديهم أعراض، وهم تحت المتابعة الصحية.

وأوضحت بن علية أن 23 حالة تقيم حاليا في المستشفيات؛ 9 منهم في أقسام الإنعاش، معتبرة أنّ أهم إجراء هو الاتفاق معهم على عزلهم تماما عن محيطهم.

وحتى الثلاثاء، ارتفع إجمالي المصابين بكورونا في تونس إلى 2.314؛ منها 57 وفاة، و1.370 حالة تعاف.

والجمعة، قررت السلطات التونسية، إغلاق منطقتي الحامة والحامة الغربية في ولاية قابس؛ إثر تزايد عدد الإصابات بالفيروس بهما؛ وهو ما استدعى إرسال مستشفى ميدانيا عسكريا وفريقا طبيا إلى هناك.

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