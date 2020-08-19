شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «التجارة»: إلزام جميع أنشطة بيع التجزئة بتوفير الدفع الإلكتروني بدءاً من الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: إنه سيتم إلزام جميع أنشطة بيع التجزئة في المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني بدءاً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 أغسطس.

وأضاف الحسين خلال المؤتمر الصحفي المشترك للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن وزارة التجارة لا تستطيع التشهير بأي مخالف لأنظمتها إلا بوجود نص حكم قضائي قطعي الثبوت.

وأكد أنه يحق للمنشأة التجارية منع المستهلك من الدخول في حال عدم الالتزام بالاحترازات.