شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع: غداً بداية «سهيل».. الموسم الفاصل بين الحر اللاهب والخريف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن غداً الخميس أول موسم سهيل، وهو الموسم الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع.

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وأضاف الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “مع دخول موسم سهيل تهدأ الأرض وتقبل المزروعات وترتاح المواشي فتدر اللبن وتهب الرياح الجنوبية الملطفة للأجواء”.

وأوضح أن الموسم مدته 52 يوماً مقسمة على أربعة نجوم.

ولفت إلى أن دخول موسم “سهيل” يتزامن هذا العام مع رأس السنة الهجرية 1442 هـ، وهو لا يحدث إلا كل 33 سنة تقريباً.