شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يزف بشرى سارة بشأن حالات التعافي من «كورونا» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الحالات المؤكدة للإصابة بكورونا تراجعت من أعلى نقطة حتى المرحلة الحالية بنسبة 72%.

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وأضاف العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي حول آخر مستجدات فيروس كورونا، أن الحالات الحرجة تراجعت بنسبة 25 %، وسُجل ارتفاع في نسبة حالات التعافي ليقترب من 92% منذ بدء الجائحة حتى الآن.

وأشار إلى أن من المؤشرات العلمية أن التأخر في إجراء الفحص لمعرفة الإصابة قد يؤدي إلى تدهور الحالة ووصولها إلى حالة حرجة بشكل سريع أو حتى إلى الوفاة -لا قدر الله-.