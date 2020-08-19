شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: إجراءات إسرائيل الأحادية تُعرقل فرص السلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الألماني: إن المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية، مؤكدًا أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وتعرقل فرص السلام.

وذكر وزير الخارجية أنه بحث مع نظيره الألماني هايكو ماس “ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران”، مُضيفًا أن إيران تزود الحوثي بالسلاح.

وفي الملف الليبي، قال الأمير فيصل بن فرحان: “ندعم مبادرة القاهرة ومبادئ مؤتمر برلين لحل الأزمة في ليبيا”.