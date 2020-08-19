شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسرة "الخليج 365" تتقدم بالتهنئة للناشط الحقوقي عبدالله العوبثاني لارتزاقه مولود جديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 تتقم أسرة الخليج 365 للأستاذ عبدالله عوض العوبثاني الناشط الحقوقي والسياسي لارتزاقه بمولود جديد.

Advertisements وجاءت نص البرقية "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة جعله الله من مواليد السعادة . ودعوا الله أن يحفظه ويجعله قرة أعين له وينفع به دينه.

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