«المحترفين» تنظم ورشة عمل الموسم الجديد الأحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين، الأربعاء، عن إطلاق ورشة عمل مسؤولي المباريات يوم الأحد المقبل، وتستمر 3 أيام استعداداً للموسم الكروي الجديد 2020-2021 الذي ينطلق في 3 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضحت الرابطة في بيان لها، أن الورشة تستهدف تعريف منظمي المباريات بأبرز المستجدات والتعديلات الخاصة باللوائح، مشيرة إلى أن اليوم الأول سيخصص لعرض أبرز تحديثات لوائح المسابقات مثل لائحة الإعلام والبث التلفزيوني ثم لائحة التسويق على أن يشهد اليوم الثاني تقديم شرح لبروتوكول المباريات خلال جائحة كورونا المستجد، وتختتم فعاليات الورشة يومها الثالث بشرح مفصل لنظام تقارير عمليات المباريات.

وأكد طارق علي الشبيبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، نائب رئيس اللجنة الفنية، أهمية ورشة عمل مسؤولي المباريات التي تنظم سنوياً قبل انطلاق الموسم. وقال: سيتعرف المشاركون في الورشة إلى أبرز المستجدات سواء القوانين الجديدة في كرة القدم أو التعديلات التي طرأت على لوائح مختلف المسابقات، ونحن نسعى دائماً للتطوير، وتحسين الخدمات المقدمة؛ لذا من الضروري أن يكون كل فرد ينتمي للمنظومة مطلعاً على هذه التحديثات.

وأضاف: هذه السنة ونظراً للظروف الاستثنائية؛ تقرر إقامة الورشة بتقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»؛ حرصاً على سلامة جميع المشاركين والتزاماً منا بالإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، ونحن مستعدون لاستقبال ملاحظات مسؤولي المباريات خلال الورشة وسنعمل جاهدين على تقديم المعلومات اللازمة.

وأوضح الشبيبي: إن الاستعدادات تجري على قدم وساق؛ لانطلاق الموسم الجديد 2020-2021، وقال: قام فريق عمل من الرابطة ممثلاً لإدارات المسابقات والعمليات الإعلام والبث والتسويق بزيارات تفقدية للأندية المحترفة الـ14؛ للوقوف على جاهزية الاستادات وفق الاشتراطات المطلوبة في لوائح المسابقات كما بدأنا استقبال طلبات بطاقات الاعتماد من الأندية والمؤسسات الإعلامية عبر الموقع المخصص لها www.acc.agleague.ae، ونتمنى للأندية التوفيق في ظل سعينا لموسم مميز مملوء بالتحدي والندية ومتعة كرة القدم.

يذكر أن بطولة كأس الخليج العربي ستنطلق في 3 سبتمبر/أيلول تليها بطولة دوري الخليج العربي في 9 سبتمبر ومن ثم مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاما في 11 سبتمبر.