هل يحسم الهلال لقب الدوري السعودي في ملعب الجوهرة؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



ستكون الفرصة مواتية أمام الهلال غداً الخميس؛ ليحسم لقب الدوري السعودي للمحترفين لمصلحته قبل 4 جولات من النهاية إذا ما تمكن من الفوز على مضيفه أهلي جدة وخدمه التعاون بهزيمة ضيفه النصر في ختام الجولة الـ26، أما عدا ذلك فإن حسم اللقب سيتأجل للجولة التالية أو التي بعدها.

وبينما يبدو فوز الهلال بلقب الدوري مسألة وقت، يدخل الأزرق إلى لقائه الخميس على ملعب الجوهرة المشعة، وهو يتصدر اللائحة برصيد 60 نقطة مقابل 43 نقطة للفريق الأهلاوي الذي لا يزال في المركز الثالث وسط مطاردة قوية من الفيصلي والوحدة.

وتفوق الهلال في لقاء الدور الأول بثلاثة أهداف لهدف، كما انتصر في آخر لقاء على ملعب الجوهرة 4-2 ضمن النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا.

وتذهب الترشيحات في مصلحة الأزرق قياساً بالظروف التي يمر بها الأهلي سواء ميدانياً أو إدارياً؛ حيث خسر آخر مبارياته أمام الفيصلي 0-2 وتلقى الثلاثاء هزة إدارية بإعلان الأمير منصور بن مشعل الابتعاد عن منصب المشرف العام لكرة القدم.

وعلى الرغم من غياب سلمان الفرج والبرازيلي إدواردو عن كتيبة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو فإن الأخير يمتلك البديل بعكس الصربي فلادان مدرب الأهلي الذي سيفتقد في المباراة لأرقام صعبة أمثال البلايلي يوسف وحسين المقهوي وماركو مارين وجوزيف دي سوزا وديجانيني وستجعله تلك الغيابات يعتمد على العناصر الشابة؛ لسد النقص.

وفي بريدة يدخل النصر بالثاني «51 نقطة» باحثاً عن الفوز؛ لتأجيل أفراح غريمه في وقت سيواجه التعاون الباحث عن سكة الانتصارات الغائبة منذ استئناف الدوري بعدما تعرض لثلاث هزائم متتالية؛ جعلته يتراجع في سلم الترتيب إلى المركز العاشر.

وكان لقاء الدور الأول قد كسبه النصر 2-1 كما تقابل الفريقان على كأس السوبر في مطلع العام، وفاز النصر أيضاً بركلات الترجيح.

وتشهد نهاية الجولة مباراتين لحسابات منطقة الهبوط تجمع بين العدالة الأخير والوحدة الخامس في أول ظهور للأخير مع المدرب عيسى المحياني الذي يخلف الأورغوياني المقال كارينيو، وتدور مباراة قوية بين الفيحاء الحادي عشر وضيفه ضمك الرابع عشر.