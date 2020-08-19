الإمارات تعلق على نتيجة قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

وغرد قرقاش على صفحته الرسمية في "تويتر" قائلا: "​رفيق الحريري،​ رحمه الله، كان علامة بارزة في تاريخ ​لبنان​ الحديث. عرفته شخصياً ورأيت بصماته على بلاده، فهو بحق رجل دولة استنهض لبنان كما يحب أن يكون، ونفض عنه آثار حروب مدمرة".

وأضاف قرقاش قائلا: "اليوم بعد أن حكمت ​المحكمة الدولية​ بحكمها ندعو أن تأخذ العدالة مجراها بحق القتلة".​

وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم، الذي جاء في 2600 صفحة، إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين، بحسب وكالة "رويترز".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، أمس الثلاثاء، تعقيبا على قرار المحكمة الخاصة بلبنان، إننا نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة ولا مساومة مع الدم.